大S家超狂辦春晚 王力宏嗨唱龍的傳人
大S去年生下一Q兒，替女兒「玥兒」添了弟弟，也集滿「好」字，今年過年一家4口更加熱鬧，今(4日)凌晨老公汪小菲則分享家中邀了一票好友來聚會，王力宏自彈自唱《龍的傳人》，「二嫂」李靚蕾則一秒變迷妹錄老公表演影片，眾人幫忙拍手打拍子，氣氛熱鬧。
汪小菲剛在微博分享家中聚會影片，除了有老婆大S外，還有大S媽媽與王力宏夫妻，王力宏拿起吉他自彈自唱《龍的傳人》，李靚蕾拿起手機錄影，大S見到鏡頭躲了起來，而汪小菲和眾人打節拍，大S媽媽最High，走到王力宏身後獻舞搶鏡，笑翻眾人。
汪小菲對此留言說：「我們在家的春晚，一群有正念的，執著的，永永遠遠的龍的傳人」，和網友分享當晚的溫暖與溫馨，之前年初三，汪小菲也分享一家人到天壇踏青照片，說：「今年春節在北京，初三帶家人去天壇，感受真正的中華文化。這才是我們該過的年」，女兒控的他還加碼抱怨：「玥兒居然不讓我抱」，網友則笑虧：「都忘了你有兒子了嗎？」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。