大S家超狂辦春晚 王力宏嗨唱龍的傳人

汪小菲分享家中辦「春晚」。（圖／翻攝自汪小菲微博）

大S媽媽走到王力宏身邊獻舞。（圖／翻攝自汪小菲微博）

王力宏自彈自唱，李靚蕾忙錄影。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲過年和張蘭、大S母親等人到天壇踏青。（圖／翻攝自汪小菲微博）

大S去年生下一Q兒，替女兒「玥兒」添了弟弟，也集滿「好」字，今年過年一家4口更加熱鬧，今(4日)凌晨老公汪小菲則分享家中邀了一票好友來聚會，王力宏自彈自唱《龍的傳人》，「二嫂」李靚蕾則一秒變迷妹錄老公表演影片，眾人幫忙拍手打拍子，氣氛熱鬧。

汪小菲剛在微博分享家中聚會影片，除了有老婆大S外，還有大S媽媽與王力宏夫妻，王力宏拿起吉他自彈自唱《龍的傳人》，李靚蕾拿起手機錄影，大S見到鏡頭躲了起來，而汪小菲和眾人打節拍，大S媽媽最High，走到王力宏身後獻舞搶鏡，笑翻眾人。

汪小菲對此留言說：「我們在家的春晚，一群有正念的，執著的，永永遠遠的龍的傳人」，和網友分享當晚的溫暖與溫馨，之前年初三，汪小菲也分享一家人到天壇踏青照片，說：「今年春節在北京，初三帶家人去天壇，感受真正的中華文化。這才是我們該過的年」，女兒控的他還加碼抱怨：「玥兒居然不讓我抱」，網友則笑虧：「都忘了你有兒子了嗎？」

(中時電子報)