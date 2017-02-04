肚子餓偷豬腳 機動派出所菜鳥警察逮人
一名遭法院通緝的李姓男子，日前看到民眾把買來的豬腳掛在機車掛勾，竟上前拿了就走，民眾大喊有小偷。板橋警分局機動派出所游姓菜鳥員警見狀追上竊賊，逮捕歸案。
新北市板橋警分局春節期間在板橋慈惠宮、接雲寺、愛買、浮洲福德宮等處設置「機動派出所」，服務民眾及提升見警率，果然發揮功效。
警方表示，34歲擔任臨時工的李姓男子，因為傷害案遭法院通緝，1月29日晚間趁著過年期間人潮擁擠時，混入板橋南門街的慈惠宮準備行竊。
李男發現民眾把剛買來熱騰騰的滷豬腳吊掛在機車前方掛勾，上前拿了就走，正準備離開時，卻碰上被害人返回騎車，這名曾姓被害人大聲斥喝男子，「你幹嘛拿我的滷豬腳？」
警方表示，這名李姓竊賊行竊失風，心虛拿著滷豬腳拔腿就跑，正好板橋警分局在附近擔服機動派出所的警員游丞舜就在一旁，聽到喊叫聲後立刻衝上前去追捕，雙方一路狂奔追逐到大東街18號前，這名竊賊眼看跑不過員警，竟然就把手上的滷豬腳拋棄，乖乖趴在地上束手就擒。
支援警力到達後將這名竊賊上銬逮捕，一問之下才知道李男是傷害通緝犯，因為打零工收入不穩定，肚子餓才會興起行竊的念頭。
警方說，這名勇逮竊賊的警員游丞舜今年1月11日才剛從104年特考班結業，澎湖科技大學畢業後因為嚮往警察辦案時的鬥智鬥力，才會投入警界，上班不到一個月就奮勇破獲竊案。1060204
(中央社)
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