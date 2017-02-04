罹癌人數年增千萬 專家：預防勝於治療

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癌症並非無可避免，專家表示，預防將能拯救數百萬條人命，也比治療省錢許多，然而在抗癌武器中，預防方面仍是缺乏資金且備受忽略。

根據世界衛生組織（WHO），每年約新增1400萬個癌症確診病例，預估到了2030年，每年將新增2100萬人罹癌。

隨著全球癌症治療費用飛漲，能在第一時間預防癌症的措施逐漸成為重要焦點，希望限制料將暴增的罹癌人數。

世衛組織國際癌症研究中心（IARC）主任懷爾德（Christopher Wild）在2月4日世界癌症日前夕告訴法新社：「這麼說吧，未來20年，事物將以十分戲劇性的方式演變；許多國家的癌症病例可能將倍增。」

懷爾德表示：「對資源有限、中低收入的國家來說，特別是如此。」

由於人民未能接受診斷及治療，全世界每年880萬的癌症死亡人數中，就有2/3人來自這些國家。

根據艾美仕研究機構（IMS）的「腫瘤趨勢報告」（Oncology Trend Report），2015年政府與病人投入1070億美元在抗癌藥物上，比2014年增加了11.5%。

報告指出，到了2020年，這筆花費將上升至1500億美元，主因是更新、更專門的藥物費用跟著增加，不過，也只有少部分病人能取得這種資源。

懷爾德說：「用治療來解決癌症問題，並不實際。」

根據世衛組織，若能預防癌症，如今會有多達1/3人免於罹癌。（譯者：中央社周莉芳）1060204

(中央社)