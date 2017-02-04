林美珠接勞動部 洪：若國民黨被罵臭頭
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，總統蔡英文的表姐林美珠接任勞動部長，如果是合適的人選她也不反對，但如果同樣的狀況發生在國民黨身上，就被怕臭頭，是雙重標準。
行政院昨天宣布，勞動部長將由政務委員林美珠接任。林美珠是總統蔡英文親表姊，因是基層文官出身，資歷完整，去年520獲行政院長林全延攬為政委，現又進一步接任勞動部長。
洪秀柱上午出席台北市台山縣同鄉會新春團拜暨會員大會，會前受訪時表示，大家知道林美珠跟蔡總統的關係是不太一樣的，但也不反對，內舉不避親，如果真的很適合、很好的人才也不是不可以。
洪秀柱說，同樣的狀況若在國民黨身上的話，恐怕大家有不一樣的標準來看這件事，就被罵臭頭了。她說，馬英九擔任總統時，馬英九的家人、姊姊連工作都不能做了，「這簡直就是雙重標準」，民眾看這件事應該持平來看，不該用狹隘的眼光。
她說，林美珠如果能做得好，「內舉不避親那又怎樣」，同樣的下一次政黨輪替有這種情形發生時，民眾應該同一個標準來看事情。1060204
(中央社)
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