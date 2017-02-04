通緝犯肚子餓順手牽豬腳 員警追捕

新北市板橋慈惠宮年節期間人聲鼎沸，初二晚間，遭法院通緝的34歲李姓男子發現路邊有民眾把剛買來的滷豬腳掛在機車前方掛勾，遂趁人潮擁擠，若無其事移動到機車旁，伸手偷拿豬腳，此時被害人正巧返回，立刻大聲斥喝「你幹嘛拿我的滷豬腳？」

李嫌見事跡敗露，提著豬腳拔腿狂奔，正好板橋警分局在附近設有機動派出所，警員游丞舜見狀立刻上前去追捕，追逐至大東街18號前，李嫌見員警窮追不捨，自認難逃，停下腳步束手就擒。

李嫌供稱，因傷害案遭法院通緝，只好四處打零工，收入很不穩定，實在是肚子餓才起意行竊。

偵訊後，警方依竊盜罪嫌及傷害通緝將李嫌移送法辦。

(中時)