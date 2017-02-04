WTA台灣賽》iROO封館 沙法洛娃、彭帥血拚比美

捷克女將沙法洛娃開心血拚。(大會提供)

中國大陸彭帥。(大會提供)

WTA台灣賽給球員大驚喜，3日晚間特別與贊助商合辦「iROO血拼之夜」，週五夜晚黃金時段，位於台北W飯店旁的iROO松智旗艦店封館1小時，iROO還贊助球星每人200美元的「時尚購物金」，讓國內外球星開心血拼。

台灣公開賽與贊助商iROO今年創意構想，邀請球星封館血拼。今年澳網女雙冠軍、捷克女將沙法洛娃(Lucie Safarova)和捷克雙打組合荷迪絲卡(Lucie Hradecka)／席妮亞可娃(Katerina Sinikova)及台將莊佳容都早早就到店裡，隨後日本球星土居美咲和日比野菜緒、台灣本土球星詹謹瑋、彭帥也先後抵達。

沙法洛娃、詹謹瑋。(大會提供)

沙法洛娃挑貓咪圖案的針織上衣，可愛兼具氣質，「這家店很大，衣服款式多又時尚、價位也適中，我自己比較偏好可愛圖案的衣服。」台將莊佳容則選擇了淑女氣質不失個性的衣服；詹謹瑋則挑中可愛又顯示身材線條的洋裝。

遺憾的是，八強賽打到晚上9點多、才辛苦晉級的盧森堡美女球星米內拉，比完賽已來不及前去血拼，她笑說：「我最愛血拼了，現在去還來得及嗎？」

(中時電子報)

日本土居美咲(左)、日比野緒菜。(大會提供)