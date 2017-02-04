林晨樺澳洲經驗 難忘特大號防曬油
中華隊今天飛往澳洲移地訓練，備戰世界棒球經典賽，投手林晨樺曾在澳洲職棒打球，印象最深的是當地攝氏38度豔陽、休息室裡特大號的防曬油。
28歲的林晨樺是側肩右投手，在中華隊擔任功能型的中繼角色，因應戰局可能只投一人，也準備好連續出賽。
他在2014年底曾在義大犀牛球團安排之下，到澳洲聯盟累積比賽經驗，效力布里斯本俠盜隊3個月。
中華隊這次到澳洲打5場熱身賽，對手正是布里斯本俠盜隊。林晨樺兩年前效力這支球隊，曾經投出完封勝，也入選過明星賽。
這次再度赴澳洲，林晨樺說心情大不同，當時是季後加強，這次則是穿上了國家隊戰袍，他從2011年世界盃之後，暌違6年再度入選中華隊國手。
林晨樺對澳洲的印象是，幅員遼闊，光是一個省就是台灣面積的數十倍大，此外台灣的冬天則是南半球的夏天，白天氣溫高達38度，防曬油特別大瓶，練球比賽前一定要塗。
集訓期間已經多次牛棚，林晨樺期待在澳洲移地訓練，可以逐步進入比賽的節奏。1060204
(中央社)
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