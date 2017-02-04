美防長打強心針 美日同盟是穩定基石

我要評比

美國國防部長馬提斯（James Mattis）今天告訴日本防衛大臣稻田朋美，美日同盟仍是區域穩定的「基石」。

法新社報導，馬提斯今天結束訪問行程，此行目的在打消亞洲關鍵盟友疑慮，重申華府對他們的安全承諾。

馬提斯昨天從南韓抵日本訪問，這是川普政府首派高階官員出訪海外。馬提斯明確表示，美國準備好因應日本和南韓可能面臨的任何威脅。

他與稻田朋美會談開始時說：「我們視自身與日本的同盟為亞太地區和平、繁榮和自由的基石。」

「它將和以往一樣堅實。」

馬提斯和稻田朋美稍早在晴朗天空下互相握手，軍樂隊演奏美日兩國國歌。

外界預料，他們會商討加強軍事合作，以及如何因應北韓核子和飛彈計畫構成區域威脅。（譯者：中央社盧映孜）1060204

(中央社)