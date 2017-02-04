台灣協助多明尼加外交部興建科技大樓

駐多明尼加大使湯繼仁當地時間3日上午前往多國外交部與多國外交部長瓦爾加斯共同主持台灣協助多國進行的外交部機構強化計畫款捐贈儀式，多國外交部多位次長出席，多家媒體在場採訪。

湯繼仁致詞時表示，很榮幸代表中華民國政府贈款協助多國外交部興建科技大樓，以強化該部基礎設施及現代化，提升服務品質，並重申中華民國協助多國進行有益民生計畫的意願；另恭喜多國外交部在瓦爾加斯領導下，成功辦理拉丁美洲與加勒比海國家共同體（CELAC）元首高峰會議。

瓦爾加斯致詞時則感謝中華民國政府與人民協助該部進行機構強化計畫，興建科技大樓，將能強化該部與其駐外館處及各國外交部的聯繫，活化該部業務，並重申兩國長久邦誼至為友好。1060204

(中央社)