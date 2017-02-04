毒藏髮蠟罐 難逃警查緝

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昨（3日）晚8時40分許，新北市海山警分局文聖派出所員警巡邏經縣民大道3段，見38歲李姓男子將車輛停於路旁形跡可疑，上前盤查時李男突將前胸口袋內的髮蠟丟於路旁，員警隨後從髮蠟罐內起出安非他命1包及吸食器，員警立即將李男依現行犯逮捕並帶返所偵辦，偵訊後依違反毒品危害防制條例移送地檢署。

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(中時)