響應零撲殺 中市打造毛小孩友善城市

零撲殺今天上路，台中市長林佳龍親上臉書宣傳台中已達到目標，獲動保粉絲團肯定。（盧金足翻攝）

流浪動物零撲殺政策今天（4日）正式上路，市長林佳龍在個人臉書指出，上任2年內台中市已達成零撲殺目標，為響應零撲殺配套措施，市府廣場的大型LED電視牆，也提供「毛小孩是家人，家人不買不賣」臉書粉絲團製作的海報，發揮宣導效果。

配合「動物保護法」修正自即日起讓收容所動物不再面臨撲殺命運，林佳龍今天在臉書PO文表示，台中市已達成零撲殺目標，希望改變動物收容所舊思維，創造「會讓人感動」的收容所，讓動物之家定位成為流浪犬貓中繼站，不只是提供基本的溫飽及遮風避雨處，同時增加認領養減少棄養回所，來做為績效指標。

林佳龍強調，近年來台中市在動物保護業務上屢獲中央與民間團體的肯定，包括關懷生命協會的台灣各縣市公立動物收容所網站評比中奪冠，TSPCA台灣防止虐待動物協會評選台中為全國動物福利最佳收容場所。

此外，行政院農委會舉辦「全國動物保護業務及收容管制業務」評鑑，台中市獲得「雙特優、雙最佳」，成為動物福利第一名的縣市。

為響應零撲殺政策中落實寵物登記、毛小孩結紮、領養不放養、教養不棄養等4項配套措施，市府也利用府前廣場的大型LED電視牆宣傳由「毛小孩是家人，家人不買不賣」臉書粉絲團製作的海報。

該粉絲團昨天也貼出台中市府廣場前LED電視牆宣傳的照片，粉絲團述及曾經希望廣告商提供閒置看板、透過大企業贊助，甚至祈禱中樂透，獲得版面用來宣傳理念，然而「終究是幻想」。

粉絲團表示，友人傳來市府提供宣傳的照片，還有媽媽正與孩子看著海報在討論，讓小編感動得寫下「希望、期待、幻想，竟然成真了！」「好感動！」有網友留言「台中好相挺喔~感動 ^^」、「台中好樣的！」也有網友詢問市府的LED電視牆地點，想去特別繞去現場支持。

(中時)