林佳龍福成宮走春 強調舊建物再活化

台中市長林佳龍，今天上午至東區福成宮走春拜年。（馬瑞君攝）

台中市長林佳龍，今天上午至東區福成宮走春拜年時指出，鐵路高架化及前後站打通後，舊市區發展更有希望。後火車站的飲食與宗教文化都有在地特色，舊建物可以再活化，宗教文化也要與時俱進，繼續傳承。

林佳龍上午前往座落東區振興路與忠孝路福成宮參香，受到福成宮主委吳進樑熱烈歡迎，立委黃國書、市議員邱素貞等到場陪同。

邱素貞表示，東區供奉高府王爺的福成宮，於2014年1月12日突然起火燃燒，她曾到場關心，安撫民眾情緒，市長再度前來參香，拜訪基層，對於凝聚人心、提振士氣，具有潛移默化效果。

林佳龍指出，「福成宮香火興旺，是當地民眾信仰中心，經過3年前重建以後，有新的氣象，現在鐵路高架化後，前後站已經打通，期待未來，包括忠孝路夜市生意會更好，帶來更多人潮，這也是帶給福成宮發展的很好契機。

林佳龍說，舊市區要有發展，目前已看到希望。建後火車站的飲食文化和宗教文化都有在地特色，傳統的東西要再生，要把舊的建物活化，傳統信仰宗教文化也要與時俱進，繼續傳承。

(中時)