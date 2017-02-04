陸客團遊覽車撞鐵路涵洞 22人輕重傷

1輛滿載陸客的遊覽車今天上午在高市河西路、興隆路口自撞鐵路橋墩下涵洞，造成車上21名陸籍乘客輕重傷，以及1名台籍導遊輕傷，其中在前座的洪姓陸籍領隊，恐有腦震盪之虞。

警方說，事故遊覽車有台籍王姓駕駛、倪姓導遊各1位，還有陸籍領隊及陸客26位，全車共28人。駕駛疑因不熟路況，硬闖高市鼓山區河西路、興隆路口台鐵鐵路下涵洞，造成台籍導遊以及21名陸籍乘客受傷。

警方指出，受傷的陸籍乘客，重傷的有2男1女，其餘18人輕傷，包括7名孩童在內。傷者中，年紀最長的是74歲，最小的2歲。

高市消防局指出，3名重傷者的傷勢，主要是頭部挫傷併顏面擦傷，雖然生命徵象皆正常，但下午仍留院觀察。其中，洪姓領隊頭部中度撕裂傷，並出現頭暈、嘔吐、想睡覺等症狀。

高醫大附院說，急診室共收治3名女性、5名男性，多為挫傷，其中一名女傷者下巴有約2公分撕裂傷，這幾人如果沒進一步狀況，都不需住院。就醫的唯一台籍傷患是導遊，他的傷勢是額頭及手部挫傷。

警方指出，事故遊覽車前座頂層首當其衝，嚴重毀損塌陷，車內一片狼籍，前座導遊領隊及乘客全數受傷。

高市遊覽車公會說，該事故遊覽車是台北大豐遊覽車公司的車，有關該車車況紀錄及對肇事司機處分，要問台北。

台籍導遊當時坐在駕駛座旁邊，事故發生後他負傷協助陸客送醫後，才自行就醫。他表示，當時正低頭看行程，並沒有與司機交談。他很訝異司機是高雄人，居然會撞上去。

警方初步調查，王姓駕駛疑因路況不熟，未查車身過高硬闖而肇禍，王男否認疲勞駕駛及酒駕，事故原因警方調查釐清中。

事故涵洞上鐵道是台鐵高雄車站往返新左營站西部幹線各列車必經之道。高雄站長上官慧珠說，上午事故發生後有派員到場巡軌，由於車禍並未波及鐵道，因此各列車上午照常行駛，未受這起車禍影響。1060204

(中央社)