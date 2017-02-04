領角鴞落難被關 民眾不捨報警救援
南投縣一間商家，日前被民眾發現店前關著一隻貓頭鷹，保七總隊警方獲報後，派員前往救援，並將業者依法送辦，讓領角鴞回歸山林、自由翱翔。
內政部警政署保安警察第七總隊今天表示，日前接獲民眾報案，指稱南投市南崗工業區附近一家土雞城前，鐵籠裡關了一隻俗稱貓頭鷹的保育類領角鴞，樣子十分可憐，請警方前往救出，好讓牠回歸山林。
警方派員查證屬實，並經屏東科技大學物種鑑定，確認是屬於第二級「珍貴稀有」的保育類「領角鴞」，昨天會同南投縣政府農業局人員前往查處，順利救出被關在籠中的領角鴞。
陳姓土雞城負責人警詢時坦承，領角鴞是她在除夕當天，在土雞城旁荔枝園發現，見牠疑似受傷無法飛行，擔心遭野狗傷害，於是徒手捕抓，並將牠關在鳥籠裡，想等過完年再交由動保單位處理。
然而，警方在現場發現，鳥籠內不但設有餵食器具，還有供鳥類棲息的樹枝，並不像臨時性鳥籠，行為已涉嫌違反野生動物保育法，昨晚訊後將陳嫌移送偵辦，同時將領角鴞則交由農業局人員帶回處理。
警方呼籲，領角鴞為「珍貴稀有」的保育類動物，平時棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，因不大畏懼人類，常在人類住家附近的樹林或山區道路旁停棲，請民眾勿騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，更不要任意捕抓、飼養，以免觸法。1060204
(中央社)
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