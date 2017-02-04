台北燈節10亮點 8燈區照亮西門町
2017台北燈節今天登場，今年共有10大亮點，除西門町商圈的主展演區，還有西本願寺「光的美術館」、北門3D建築投影光雕秀、國軍文藝活動中心前的剪紙燈籠藝術等8大燈區。
台北燈節今年除在西門町的主展演區外，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區）。
今年台北燈節改走「街頭劇場」風格，邀請10多名藝術家參與，除有特色主題燈區外，國軍文藝活動中心前的「紅蛋區」，有剪紙藝術發想的作品「家」，透過光影變化，讓觀賞者像是置身紅色大燈籠內。
至於北門部分，北市府透過城門3D建築投影光雕秀，帶民眾穿越時空，探索西城往日風貌，中山堂也以蒙太奇拼貼手法，把舞蹈影像加入3D建築光雕，回顧過往歷史。
西本願寺古蹟遺址則設有「光的美術館」，用光影呈現古寺廟身影；中華路一段也設置「扭蛋區」，讓民眾體驗世大運游泳、桌球、跑步等項目；而集結學生創作的蛋白區，以中山堂周邊為主，燈謎擂台也會在此舉辦
台北市觀傳局表示，今年台北燈節首度移師西區，除傳統逛花燈活動，還推出今年10大亮點，包含結合10多名藝術家與設計師的參與，以台北西區街道為單位，在中華路沿線以不同「燈、光」呈現，讓西區成為街頭劇場。1060204
(中央社)
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