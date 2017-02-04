陸團遊覽車撞涵洞 警：駕駛分心肇事

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王姓男子駕駛的陸客團遊覽車今天自撞台鐵涵洞，造成22人輕重傷，王男則毫髮未傷，警方說，王男坦承當時因與在旁的導遊討論行程，未注意前方涵洞限高，煞車不及而撞上。

警方說，這起車禍發生在上午10時04分左右，43歲的王姓男子駕駛大豐遊覽車公司車號682-CC遊覽車，行經高雄市鼓山區河西一路與興隆路台鐵涵洞，未注意車高限制，撞上涵洞上方壁面。

警方指出，這批旅客係來自大陸浙江寧波，由世和旅行社承攬來台觀光，車內連同導遊、司機、旅客共28人，事故後其中21人由消防局派遣救護車，分別送往高醫、聯合醫院及大同醫院，初步了解，均無生命危險。台籍倪姓導遊輕傷隨後也自行就醫。

警方說，王姓駕駛經呼氣酒測值為0，王男陳述，當時因與導遊討論行程，未注意車前涵洞限高，待發現時已煞車不及。事故現場涵洞限高是2.8公尺。1060204

(中央社)