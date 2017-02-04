花燈加花博！中市葫蘆墩公園點亮國際級燈會
全台各地陸續展開元宵燈會，台中市的燈會顛覆傳統，帶給市民不同的感受！為迎接2018台中世界花博，市府新聞局主辦的「2017豐慶燈景賀新年-花都山城亮藝點」活動，明天（5日）晚間在豐原葫蘆墩公園點燈，今年特別請來李明道、陳永基與周育潤等3名國際級設計大師，融合在地花博元素及新春節慶意象，打造多座夢幻絕美的現代化互動燈藝裝置。
市府新聞局表示，中台灣元宵燈會明日晚間在台中公園與港區藝術中心登場，而山城豐原也不缺席，新聞局在不影響花博會場施工下，於花博三大展區之一的豐原葫蘆墩公園，展出由李明道、陳永基與周育潤等國際設計大師，所設計的「台灣寶島日日春」、「鏡花水月」花燈道與「安雞樂業」燈屋等大型互動燈藝裝置。
資深藝術家李明道為今年總統府音樂會活動總策畫，並多次與張惠妹、五月天、伍佰等知名藝人合作專輯設計，這次他選用台灣常見的日日春花為意象主題設計發光帳篷，取日日春的吉利諧音帶來新春祝福，也代表台灣人的堅強與溫暖。
曾獲得「德國紅點reddot Grand Prix全場大獎」的國際知名設計師陳永基，打造無限反射的「鏡花水月」花燈道，隧道中布滿台中盛產的百合、火鶴、文心蘭等花卉，並與盞盞繁燈相互輝映，形成紛花飛舞的幻夢世界。
而台灣個人首位獲得德國iF設計獎的設計師周育潤，為傳達花博自然永續發展的精神，以中部見長的竹編工藝，結合可以環保再利用的素材，製作出「安雞樂業」燈屋。
活動除精彩可期的燈藝裝置，還有以台中花博四寶，台灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚所精心規劃的咖啡杯、小火車遊樂設施，及招好運的祈願區，週末期間推出元宵燈籠彩繪、葫蘆吊飾彩繪、原民祈福手鍊編織、金雞報喜賀卡版印手作體驗，活動內容豐富多元。
(中時)
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