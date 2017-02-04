伍茲舊疾復發？經紀人否認

伍茲復出後第3戰背部不適退賽，經紀人否認其舊疾復發。(美聯社資料照)

前球王伍茲去年12月初世界挑戰賽才走出2度腰部開刀陰霾，於休養15個月後復出，接著參加上周農保公開賽，3日再參加歐巡杜拜沙漠菁英賽，才剛重返賽場不久，就在杜拜沙漠菁英賽次輪出發之前，突然宣布背部痙攣退賽，不禁讓人猜疑他是否舊疾復發，再度成為傷兵？

對於伍茲這次背部不適情況，他的經紀人史坦柏格後來作了詳細說明，他指出，伍茲杜拜沙漠菁英賽打完首輪吃完晚餐後，下背部開始出現痙攣現象，第二天上早作了3個小時治療還是沒好轉。

史坦柏格強調，伍茲這次不是過去困擾他許久的神經痛，單純只是背部痙攣，雖然原因不明，但不能輕忽，還是謹慎處理這次痙攣問題。

按伍茲先前宣布的出賽行程，他接下來將接連兩周參加2月16日開打的Genesis公開賽與2月23日登場的本田菁英賽2場比賽，惟因杜拜沙漠菁英賽只打一輪就退賽，致使他會否如原先安排出賽，充滿不確定因素。

(中時電子報)