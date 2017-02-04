火災必看自救之道 躲浴室不正確

桃園市今天發生住宅火警，一對母女被發現受困於廁所內，不幸身亡，消防局呼籲「火災時躲在浴室，並非正確的逃生觀念」，主因是浴室無防火功能，另外濃煙容易自縫隙向內竄。

桃園市平鎮區環南路一處3樓建築在今天凌晨發生大火，起火點為一樓兼營早餐店的店面；由於火勢延燒猛烈，屋內62歲、30歲的母女逃生不及，被發現受困於廁所內，不幸喪生；另外，1名平常睡3樓的女子逃往頂樓，由消防人員引導救出，逃過一劫。

桃園市政府消防局長胡英達表示，事件凸顯出正確火場避難逃生觀念及行動的重要性，其中在面對高溫、高熱、濃煙密布的火災現場，如何安全離開。

胡英達說，一般而言，火場的應變有兩種，包括垂直逃生與水平避難。避難逃生的目的，主要是希望能安全逃離火場，使生命不受威脅（如利用安全梯，想盡辦法離開火場），或為自己爭取更多獲救的時間（如將房門關上以毛巾塞門縫），但在面對火災威脅時，應冷靜分析現場狀況後，再決定自己應該逃生或避難。

他談到，由於火場的高溫及濃煙具有向上浮升特性，頂樓是火煙最容易蓄積、聚集之處，因此，火場逃生原則為由上往下，亦即盡可能往地面層逃生；如果因起火點位於所在位置的下方樓層，且高溫及濃煙已阻礙向下逃生的路徑時，則應視情形採水平避難。

在逼不得已要採取向上（頂樓）避難時，應注意逃生路徑之環境是否充斥、蓄積濃煙，並須確認頂樓安全門未上鎖，否則更易造成逃生的危險。

至於一般民眾直覺反應，「發生火災時可躲在浴室」，但消防局認為這並非正確的逃生觀念，因為一般浴室門板大部分為塑膠或木門，並無防火功能，若未以浴巾或毛巾將浴室門板的通氣口塞住，濃煙容易自縫隙向內竄，反而危及避難者的生命安全。

另外，胡英達也特別提醒，未設火警自動警報設備的住宅，應裝設「住宅用火災警報器」，即早偵測火災，才能爭取更多的應變及逃生黃金時間。1060204

(中央社)