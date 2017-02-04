美防長：南海問題應用外交方式解決

儘管口頭嚴詞批判中國大陸「破壞區域國家信任」，針對中國大陸於南海宣誓主權行為，美國國防部長馬提斯（James Mattis）卻淡化美國進行重大軍事行動的必要性。

路透社報導，馬提斯在東京的記者會上表示：「在此當時，我們一點也沒有看見任何重大軍事行動的必要。」他強調焦點應該放在外交上。

馬提斯暗示，重大軍事行動並未列入當前的考量中。

在他截至目前針對這個議題最完整的說法中，馬提斯表示：「我們需要做的，是竭盡所能，透過外交努力，嘗試妥善解決、維持溝通管道暢通。」

「而且當然，依照這個方針，我們的軍事立場應作為支援外交的一環，但現在沒有必要進行軍事調動或類似行為，最好透過外交途徑解決問題。」

馬提斯口頭上仍批評中國大陸的行為。

他說：「中國大陸破壞區域國家的信任，顯然企圖在鄰國無論是外交、國防或經濟面上擁有否決權。」（譯者：中央社許湘欣）1060204

(中央社)