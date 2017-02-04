公司資料轉私人 前信義房屋經理判4月
曾在信義房屋工作的葉姓前經理，被控將公司不動產銷售物件等資料，轉寄到私人電子信箱。台北地方法院日前依無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，判葉男有期徒刑4月，全案可上訴。
判決書指出，葉男從民國79年2月至97年1月底止，分別擔任過信義房屋仁愛店、承德店等經理。
葉男被控，於97年1月15日至17日，將公務信箱中的房屋不動產銷售物件資料、營業資訊等電磁紀錄，以附加檔案方式，轉寄至私人電子郵箱，導致相關營銷資料脫離信義房屋掌控，造成公司損害。
葉男向法官坦承有將這些資料附件，轉寄至私人電子信箱，但他並非「無故」取得電磁紀錄，是因為公務信箱無法正常收發信件，擔心中毒導致檔案流失，才轉寄至私人信箱。
法官調查發現，信義房屋訂有相關網路使用管理辦法，葉男也無電腦報修硬體或軟體問題的紀錄，而且信義房屋各分店內，配置供秘書使用的電腦R槽，可讓員工存取備份共用文件。
法官審酌相關事證，認為葉男在信義房屋任職多年，顯然知悉網路使用辦法等規定，應切實遵守，但他未經公司許可，無正當理由，擅自轉寄含有公司營銷等重要資訊的檔案至私人信箱，違反公司內部規定，造成信義房屋損害。
法官考量葉男犯後否認犯行、未與信義房屋達成和解或賠償損害、無犯罪前科等情況，依觸犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，判處有期徒刑4個月、得易科罰金，可上訴。1060204
(中央社)
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