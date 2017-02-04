春節收假 陸網友分享催淚行李箱
春節假期結束，中國大陸一名男子帶了太多母親做的煎餅和鹹菜，在機場行李超重。他笑著取出如山煎餅的一幕被傳到網上，感動許多人。
也有陸媒在網上發起「行李箱裡塞滿愛」活動，不少網友在網路分享離家前夕，各種被長輩愛心塞爆的行李箱，稱「好催淚」。
現代快報報導，被網友稱為「煎餅叔」的男子，是山東人，2日要乘坐南京到成都的航班。他背著一個大背包，拖著一個行李箱，但過秤時，行李超重。
機場工作人員建議他整理一下行李，於是「煎餅叔」開始不間斷地從行李內將媽媽做的煎餅取了出來。現場一過秤，光是煎餅，就有15公斤，驚呆機場工作人員。
報導說，在機場整理行李的時候，煎餅叔滿臉笑容，開心地告訴工作人員，他的母親今年70多歲，臨出發前，親手為他做了很多煎餅，裝了滿滿一大包。
最後，航空公司免收2.3公斤的行李費，機場工作人員還找了袋子讓他背著煎餅上機。辦完登機手續，煎餅叔請現場工作人員吃煎餅。工作人員羡慕道：「你媽媽做給你的，我再饞也不能吃啊！」
無獨有偶，中國新聞網2日也在微博上發起了一個過年返程話題「行李箱裡塞滿愛」，要網友分享一下「離家前，爸爸媽媽往你行李箱裡都塞了啥？」
許多網友貼出自己行李照，爆滿的行李中有饅頭、米、雞蛋、餃子餡、燒雞、水果、乾貨，有人貼出家裡被餃子塞滿的冰箱。
有網友回應說，「今早上離開家的，被我媽硬塞的一箱牛奶、五六個蘋果、半箱子火腿腸。雖然都是平常愛吃的，但是臨離開家，啥都不想吃啥都不想帶，只是不想走。」1060204
(中央社)
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