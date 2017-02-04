羅國龍遞補陽岱鋼 粉絲送機力挺

旅日棒球好手陽岱鋼退出經典賽中華隊，改由同為外野手的羅國龍遞補，與哥哥高國輝成為國手兄弟檔，今天赴澳洲移地訓練，還有粉絲專程送機。

27歲的羅國龍是在最後一刻才遞補進經典賽的28人名單，他說不會有壓力，因為跟哥哥一起打球，有他在，就覺得很開心。

羅國龍效力統一獅，去年聯盟金手套得主，打擊率3成28、全壘打16支，也是職棒生涯3年來的最佳成績。

羅國龍進職業之後首次入選國手，目前打擊、守備都還在調整，希望在這次澳洲移地訓練，慢慢找感覺。

羅國龍在中華隊陣中資歷較淺，今天在機場仍有忠實粉絲相隨，他們是來自蘆洲的盧姓姊弟檔，姊姊讀國一、弟弟是小學二年級，天沒亮就起床，一大早就到機場力挺偶像。

羅國龍看到小弟弟手上的看板，主動與他合照，小球迷也期許羅國龍「在WBC有好表現，在統一獅打出一片天」。1060204

(中央社)