羅國龍遞補陽岱鋼 粉絲送機力挺
旅日棒球好手陽岱鋼退出經典賽中華隊，改由同為外野手的羅國龍遞補，與哥哥高國輝成為國手兄弟檔，今天赴澳洲移地訓練，還有粉絲專程送機。
27歲的羅國龍是在最後一刻才遞補進經典賽的28人名單，他說不會有壓力，因為跟哥哥一起打球，有他在，就覺得很開心。
羅國龍效力統一獅，去年聯盟金手套得主，打擊率3成28、全壘打16支，也是職棒生涯3年來的最佳成績。
羅國龍進職業之後首次入選國手，目前打擊、守備都還在調整，希望在這次澳洲移地訓練，慢慢找感覺。
羅國龍在中華隊陣中資歷較淺，今天在機場仍有忠實粉絲相隨，他們是來自蘆洲的盧姓姊弟檔，姊姊讀國一、弟弟是小學二年級，天沒亮就起床，一大早就到機場力挺偶像。
羅國龍看到小弟弟手上的看板，主動與他合照，小球迷也期許羅國龍「在WBC有好表現，在統一獅打出一片天」。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。