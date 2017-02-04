保育類領角鴞落難被關 路過民眾不捨報警救出
保七警方日前獲案，南投市南崗工業區附近一家土雞城前有隻保育類動物領角鴞被關在籠子裡，警方昨天下午會同南投縣政府農業局人員前往土雞城，將這隻落難被關的領角鴞救出，並將土雞城陳姓負責人依違反野生動物保育法送辦。
原本應翱翔山林的領角鴞，被關在鐵籠子裡，模樣楚楚可憐，有民眾發現，向內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊報案，希望警方前往確認，讓牠回歸山林，警方派員查證，並經屏東科技大學物種鑑定，確認是屬於第二級「珍貴稀有」的保育類領角鴞。
昨天下午，保七警再會同南投縣政府農業局人員前往土雞城，救出被關在籠中的領角鴞。42歲陳姓土雞城負責人供稱，除夕當天，在土雞城旁荔枝園發現領角鴞，好像受傷無法飛行，擔心牠被野狗傷害，於是徒手捕抓並將牠關在鳥籠裡，想等過完年再交由動保單位處理。
但警方發現鳥籠不但設有餵食器具，還有供鳥類棲息的樹枝，不像臨時性的鳥籠，且陳嫌的行為已涉嫌違反野生動物保育法，全案偵詢後依違反野生動物保育法將陳姓負責人移送南投地檢署偵辦，領角鴞則由農業局人員帶回處理。
警方呼籲民眾，領角鴞是「珍貴稀有」的保育類動物，平時棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，是臺灣海拔分布最低，且生活環境最接近人類的鴟鴞科鳥類，是典型的鄉土鳥種，牠不大畏懼人類，常在人類住家附近的樹林或山區道路旁停棲，請民眾不要任意騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，如發現有疑似受傷的野生動物，請即通知縣市政府動保單位處理，不要任意捕抓、飼養，以免觸法。
(中時)
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