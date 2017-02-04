妻夫木聰新婚5個月 竟罹患「此症狀」

妻夫木聰在電影「怒」，首次挑戰同志角色，演技令人驚豔。(圖/達志影像)

日本男星妻夫木聰出道多年，憑著精湛演技人氣持續攀升，去年和小4歲的美日混血女星舞子結婚，也讓許多粉絲頓時心碎，不過新婚至今僅五個月的他，居然傳出罹患恐妻症。

據日雜《女性自身》報導，妻夫木聰被爆相當「怕老婆」，由於在家抽菸時，常被嫌棄「煙味好臭」，因此對老婆唯命是從的他，便經常和一群男性友人相約雪茄酒吧，據悉一晚會待上4小時和友人聊天，煙癮至少會抽到3根以上，雖然「怕老婆」出了名，不過友人透露婚後夫妻感情依舊甜蜜，妻夫木聰更不做老婆討厭的事，可說是出了名的新好男人。

(中時電子報)