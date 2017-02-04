重34公斤 全球最大天然珍珠在菲律賓

一顆被純樸漁民當作「吉祥物」放在床底10多年的大珍珠，據信是世界最大的天然珍珠！它現在被放在公主港市的市政府內展出，吸引許多觀光客及愛珠人前往朝聖。

公主港市（Puerto Princesa）觀光局不起眼的玻璃櫃裏，擺著1顆乳白色的扇形物，可別看不起它，它可能是當今世界上最大天然珍珠，市政府暫時將它命名為「公主港之珠」。

長約67公分、寬30公分，重約34公斤，不論是尺寸、重量，都完勝現有的最大珍珠頭銜保持者-長24.1公分、寬13.9公分，重約6.4公斤的「老子之珠」。

公主港市是巴拉旺省的省會。巴拉旺省位於菲國西部，四面環海，盛產珍珠，因未被大規模開發，有「菲國最後一塊處女地」的美稱。

市政府觀光局長艾穆饒（Aileen Amurao）告訴中央社記者，大約10年前，她的漁民親戚撈起這顆珍珠，因為巨蚌與大珍珠在巴拉旺省頗為常見，所以沒有特別在意，擺在床底下避邪招財用。

一晃10多年過去，去年8月間，她的親戚打算搬家，於是把這顆珍珠交給他保管。艾穆饒一看驚呼「不得了，這是稀世珍寶啊！」

艾穆饒說，事實上，目前有名的大型天然珍珠，如老子之珠、帝王之珠與公主之珠等，都是來自於巴拉旺省，顯示出這裏擁有「健康的天然環境」。

但她感慨，菲國雖盛傳珍珠，但名珠全都流落國外，因此公主港市現正積極籌建「珍珠博物館」，希望能留住以後發現的稀世奇珠。

初步認定，公主港之珠在巨蚌中的生成，可能超過90年之久，號稱價格可達1億美元，但珍珠也有很多等級，尚待國際專家鑑定。

發現公主港之珠的漁民近況如何？艾穆饒說，他仍是這顆珍珠的所有人，生性簡樸的他，目前與家人過著快樂、正常的日子，他無意出售公主港之珠，「只希望把它留在這裏，讓更多人能欣賞它的美。」1060204

(中央社)