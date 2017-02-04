台北燈節登場 西城嘉年華11日大遊行

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2017台北燈節今天登場，北市府規劃以捷運西門站為中心，沿中華路設8大燈區，「舞動奇雞」小提燈開始發放，11日還有「西城嘉年華大遊行」，8公尺高林默娘大型花車當天現身。

台北市觀光傳播局表示，台北燈節從4日至12日登場，11日舉辦的「西城嘉年華大遊行」，推出以林默娘為首大型花車在西門町遊行，整個遊行陣容將創西區史上最大踩街規模。

「舞動奇雞」小花燈也在4日及5日發放，除主展場外，12個行政區也開放給民眾索取小花燈，共11萬2000盞。

觀傳局說，除西門町主展演區，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區），共8大燈區。

今年燈節改走「街頭劇場」風格，邀請10多名藝術家參與，除有特色主題燈區外，國軍文藝活動中心前的「紅蛋區」，有剪紙藝術發想作品「家」，透過光影變化，讓觀賞者像置身紅色大燈籠內。

至於北門部分，北市府透過城門3D建築投影光雕秀，帶民眾穿越時空，探索西城往日風貌，中山堂也以蒙太奇拼貼手法，把舞蹈影像加入3D建築光雕，回顧過往歷史。

西本願寺古蹟則設有「光的美術館」，用光影呈現古寺廟身影；中華路一段也設置「扭蛋區」，讓民眾體驗世大運游泳、桌球、跑步等項目；而集結學生創作的蛋白區，以中山堂周邊為主，燈謎擂台也在此舉辦

北市府預估，往年賞燈人潮從晚間6時至晚間8時為高峰，活動周邊道路交通易壅塞，活動主展演區及開閉幕儀式皆在西門紅樓，元宵節當天也會有花車大遊行，建議民眾注意。

北市府也建議民眾避開遊行路段，尤其是4日、12日的開閉幕及11日大遊行；活動展區位於捷運北門站和西門站間，呼籲民眾搭大眾運輸至燈節賞燈。1060204

(中央社)