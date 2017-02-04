韓國媳相見歡！天心摟許茹芸 原來15年前就結緣

許茹芸、天心韓國媳婦相見歡。（圖／取自許茹芸 Valen Hsu臉書）

許茹芸、天心都嫁給韓籍老公。（圖／取自許茹芸 Valen Hsu臉書；real天心微博）

許茹芸回覆許瑋甯留言。（圖／取自許茹芸 Valen Hsu、天心臉書）

許茹芸、天心15年前因戲結緣。（圖／中時資料照片）

性感女神天心去年11月閃電宣布結婚，嫁給韓籍攝影師金榮敏，成為韓國媳婦，而早在2013年也嫁給韓籍老公崔栽誠的許茹芸，昨(3日)晚在臉書貼出和天心合照，開心說：「恭喜妳親愛的，看到妳如此幸福快樂，好替你們開心」，也透露她和天心早在15年前就結緣，如今成為「學姊」、「學妹」，更見緣分奇妙。

許茹芸昨留言說：「和天心結緣是從拍攝偶像劇 《來我家吧》開始，在台北我們也是鄰居，時不時還會在路上遇見對方，沒想到最後我們也一起『情陷歐巴』在首爾相聚～」，而溯回兩人初識的《來我家吧》早在2002年播出，是身為歌手的許茹芸難得跨界主演，由鈕承澤執導的作品，天心也參與演出，雙姝當時便結為好友。

見到天心去年尋得幸福，嫁到韓國，許茹芸開心說：「恭喜妳親愛的，看到妳如此幸福快樂，好替你們開心，之後來首爾，有空就...來我家吧！」天心剛剛也貼出合影喊話：「就麻煩『學姐』多多照顧嘍～」，許瑋甯則笑回：「情陷歐巴感覺是可以是部片」，許茹芸說：「是不是...下次等妳來」。

(中時電子報)