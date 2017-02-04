高市首例境外移入H7N9 昏迷命危
疾病管制署公布國內出現今年首例H7N9禽流感確定病例，為高雄市69歲男性，患者是在大陸工作的台幹，農曆過年前1月23日於中國大陸廣東時出現發燒、畏寒症狀，25日返台，病情時好時壞，後來轉為新型A型流感及不明原因肺炎，經採檢送驗確診是H7N9禽流感病例；目前患者陷入昏迷，在義大醫院加護病房搶救中，昏迷指數為2至3，情況危急。
高市衛生局表示，H7N9禽流感是禽傳人，通常感染媒介是候鳥，此個案曾有中國大陸廣東省陽江市一帶活動，但無禽鳥或疑似病例接觸史，於廣東省發病，為今年首例境外移入病例。
衛生局指出，患者長期在大陸台商經營的1家水產公司擔任幹部，1月23日於大陸廣東出現發燒、畏寒症狀，並曾於當地就醫，1月25日入境因發燒被疾管署檢疫人員攔檢並開立就醫敬告單建議就醫，1月26日至醫學中心就醫，醫師瞭解他的旅遊史，來自疫區，通報疑似新型A型流感，因相關檢驗結果均為陰性及無發燒症狀，就醫後給予克流感治療，病情獲得控制。
患者回家過年，並在家自主健康管理列管追蹤，但1月29日又因發燒、咳嗽有痰、呼吸喘再度至醫學中心就醫，因無病床而返家，2月1日因症狀未改善而到義大醫院就醫，診斷為肺炎，2月2日通報新型A型流感及不明原因肺炎，並採檢送驗，今天確認為H7N9陽性，人陷入昏迷，目前仍在加護病房治療中。
衛生單位調查，個案位於中國大陸同事6人中，有2人出現上呼吸道症狀，經就醫後症狀均已緩解；另個案家屬2人目前無疑似症狀，衛生單位除予以預防性投藥外，也將持續追蹤健康情形。
(中時)
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