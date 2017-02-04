星期人物》三少爺爾冬陞 出身影帝世家卻曾借貸過日

去年金馬影展電影《三少爺的劍3Ｄ》版記者會，媒體訪談爾冬陞。（圖/本報系資料照片 盧禕祺攝）

電影「新不了情」大賣，也讓爾冬陞因此獲得第十三屆香港電影金像獎最佳導演。圖為主要演員，右起劉青雲、馮寶寶、袁詠儀、萬芳與導演爾冬陞。(圖/本報系資料照片 張兆輝攝)

台灣人對爾冬陞的印象，既熟悉但又陌生，雖然他曾在不少電影戲劇擔任男主角，卻讓人一下也想不起來，不少人說起電影《新不了情》一定會想起他，主題曲紅遍華人圈20年，但其實他不是男主角，而是依此片獲得金馬獎的最佳導演。《新不了情》讓爾冬陞真正名利雙收，因為其實之前無論演戲、導戲，爾冬陞都曾借貸過日，但人稱「三少爺」的爾冬陞卻依舊迷戀拍戲。

秦沛、爾冬陞、姜大衛(圖左至右)三人是兄弟，在華語影壇各擁一片天。(圖/本報系資料照片 張兆輝攝)

爾冬陞兩個哥哥秦沛和姜大衛赫赫有名，秦沛幾乎是戲精，怎麼演怎麼得獎；姜大衛更是香港武俠片的代表人物，爾冬陞在兩位影帝哥哥之中，想要走出自己的路，格外艱辛。常往返中港台之間的爾冬陞，談到電影熱情像大男孩，導戲時冷靜又細膩，他從19歲拍《三少爺的劍》就紅了，但人生路卻走的辛苦，資深記者倪有純多次採訪爾冬陞，看到不一樣的爾冬陞。

爾冬陞 《三少爺的劍》劇照。（圖/翻攝自網路）

來自秦沛、姜大衛影帝世家的壓力

爾冬陞17歲進邵氏公司，19歲主演電影《三少爺的劍》一舉成名，但風光只是表面。因為他和邵氏公司簽10年約，在邵氏拍戲是薪水制，他說自己還是很窮很窮，窮到必須向邵氏借錢過日子。這樣無窮無盡的借貸，看不到未來的日子，讓他決定離開邵氏。

提到「很窮的日子」，爾佟陞一生難忘：「我離開公司時，曾向哥哥秦沛還是姜大衛，借了十五萬港幣還公司才離開的」，令他更生氣的是，公司連拍戲的照片都不肯賣給他，一直到現在，爾冬陞都還很在意，「你看他們多壞」。他在邵氏這段時間是不愉快的經驗，外界認為老闆是慈善家，捐了很多錢，可是爾冬陞看法卻不同，他認為，為邵氏賣命的員工，老年時卻不少窮得住在貧民窟。

不過爾冬陞也不是一離開邵氏，人生就此一帆風順。爾冬陞當新手導演時，也常餓肚子，所以他一邊當導演，休閒空檔時也接戲。他在第一部導的片子《顛佬正傳》（又名《天天星期七》），大哥秦沛是男主角，演精神病患，也因為演這部戲得獎。但改變爾冬陞生命的關鍵，是他接演另一個哥哥姜大衛監製的《情人的眼淚》，那年爾冬陞才30幾歲，演的角色是植物人，在床上躺3天。當時他躺在床上時，腦子卻不停的打轉，想到未來要做什麼？他覺得演戲對自己已無樂趣，當下決定再也不當演員了，專心投入導戲。

感謝中視出手救了他三次

和爾冬陞閒談時，他常會提到和台灣的緣份不淺，都是非常好的記憶。很少人知道，原來他曾在台北唸過兩年多的小學，很喜歡那時候純樸的台灣，雖然都住在台北市精華區內，但當時車少，他騎腳踏車上學，甚至因為爸爸當電影製作，他一面唸書一面也被哄去當童星，過了一段快樂童年。

進入邵氏拍戲後，因為和中影合拍《國父傳》、《辛亥雙十》時，又有機會來台灣演戲，在他離開邵氏後，覺得自己前途完了，非常痛苦，沒想到卻意外被高價請來台灣，還和林青霞拍《七隻孤狸」，這是他演戲以來第一次真的賺到錢。同一年，中視又以極高的酬勞找他拍了電視劇，從古裝武打劇《飛燕驚龍》，到歷史戲《一代皇后大玉兒》，又到時裝愛情劇《塔裡的女人》。

到現在，爾冬陞還是非常很感激中視，一共救了他三次，那時每拍一部電視劇回去，就有錢導一部電影，來回三次導了三部電影。在爾冬陞眼裡，他覺得每次來台灣，都看見台灣的改變，所以他現在也想提拔台灣導演、美術等專業人才，一起到大陸拍戲，也算是回饋台灣當年對他的好。

(中時電子報)