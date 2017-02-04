俞大?參加旅巴台商購物中心開幕
中華民國駐巴拉圭大使俞大?於當地時間2日赴東方市拜會該市中華會館及台灣會館並款宴僑務榮譽職人員，並參加旅巴台商高中禮投資興建的Shopping Paris購物中心開幕儀式。
俞大?並與前往觀禮的卡提斯（Horacio Cartes）總統、最高法院院長布琪達（Alicia Pucheta）、工商部長雷特（Gustavo Leite）、參眾院議員、上巴拉那省省長Justo Zacarias Irun及東方市市長Sandra MacLeod等政要寒暄致意。
俞大?在駐東方市總領事溫曜禎、參事李岳融、副總領事魏世鉅及僑務參事吳豐興陪同下，首先赴東方市中華會館及台灣會館向社團幹部拜年並向他們宣達今年台巴建交60週年，使領館將與巴國各界共同辦理的相關慶祝活動。
俞大?於下午轉往Shopping Paris購物中心，在台商高中禮陪同下參觀該耗資逾6500萬美元，占地約9公頃，僱用近4500名員工的大型購物中心。
該購物中心是由高中禮與旅巴韓商Afredo Kim共組「K y K百貨集團」合資興建，由於該購物商場是以卡提斯總統任內推動「公私聯盟法」（簡稱APP）首例，並由企業與政府合作繁榮地方經濟及公共工程建設的優良示範，卡提斯總統特偕工商部長等重要閣員前往剪綵，現場各界貴賓雲集。1060204
(中央社)
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