法官諭令全國暫緩 川普移民禁令受挫

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美國聯邦法官今天下令全國暫緩實施川普總統對7個人口以穆斯林為主國家公民的入境禁令，對這項爭議性措施帶來最嚴重的法律打擊。

法新社報導，西雅圖聯邦地區法院法官羅巴特（James Robart）頒布這道暫時禁令，這項命令在法庭充分研究檢討華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）提出的訟案前，將在全國維持效力。

佛格森形容法官做出歷史性裁決，他說：「憲法在今天勝利了、「沒人能凌駕於法律之上，即使總統也不例外。」

「我從一開始就說，法庭內不是誰說話大聲就贏，贏的是憲法」，佛格森指出，羅巴特是前共和黨籍小布希總統任命的法官。

白宮方面旋即反擊，明白表示打算長期抗戰。白宮在原始聲明稿中稱這項裁決「離譜」，但在之後的版本中移除這個字眼。

白宮在聲明稿中說：「司法部擬盡早申請緊急中止法官的命令，捍衛總統的行政命令，我們相信總統的行政命令合法且適當。」

「總統的命令意在保衛國土，他擁有憲法授權，且肩負保護美國人民的重責大任。」1060204

(中央社)