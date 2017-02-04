肺癌成陸男性最高發癌症 WHO籲戒菸
國際抗癌聯盟（UICC）官網今天發布2017年世界癌症日的活動主題。世界衛生組織（WHO）對此表示，肺癌已成為中國大陸男性發生率最高的癌症，呼籲大陸3.15億吸菸人士戒菸。
世界衛生組織上午在官方微博發文表示，癌症是中國民眾的主要死因之一，但這些病例大多都可以預防，保持無菸和健康的生活方式，可以降低罹患癌症的風險。
文章引述中國醫學科學院腫瘤醫院、大陸國家癌症中心院士赫捷、全國腫瘤登記中心主任陳萬青在國際期刊發布的2015中國癌症統計數據。
其中提到，中國大陸2015年約有280多萬人死於癌症，平均每天7500人。同年，中國大陸約有420萬新發癌症患者。被診斷為癌症和死於癌症的人數不斷上升。而在中國，男性最常罹患的癌症是肺癌，女性則是肺癌和乳腺癌。
WHO指出，中國目前有3.15億煙民，應該提倡戒菸，才能遠離癌症。此外，中國大陸乳癌人數不斷上升，防治乳癌，及早發現和治療是關鍵。鼓勵女性定期進行乳癌篩檢，以改善乳癌治療效果，提高存活率。1060204
(中央社)
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