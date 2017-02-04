陸團遊覽車撞涵洞 陸女領隊顱內出血住院

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陸客團遊覽車撞台鐵涵洞造成車頭嚴重凹陷，車上22人輕重傷，其中大陸籍洪姓女領隊當時在前座首當其衝，頭部外傷有有輕微顱內出血，所幸意識清醒，生命徵象穩定。

洪女頭部中度撕裂傷，並出現頭暈、嘔吐、想睡症狀，經送高雄市立聯合醫院美術館院區急救，下午轉送高雄醫學大學附設醫院進一步治療。

高醫大附說，洪女頭部外傷，有輕微顱內出血，她意識清醒，生命徵象穩定，將安排住院進一步治療。1060204

(中央社)