劉德立出席巴貧困社區計畫移轉簽約儀式
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間2日以貴賓身分應巴國第一夫人羅蕾娜邀請，出席貧困社區計畫移轉至社會事務內閣技術處簽約儀式。
巴國副總統兼外長聖瑪若、總統府部長Alvaro Aleman、教育部次長史塔夫（Carlos Staff）、社會發展部主任秘書莫雷諾（Cosme Moreno）及經濟暨財政部、住宅部、社會發展部、體委會等單位代表，以及第一夫人辦公室一級主管、媒體記者等計約50人在場觀禮。
劉德立致詞表示，有幸應第一夫人羅蕾娜邀請參加台巴雙邊合作計畫中的貧困社區計畫移轉社會事務內閣技術處的儀式。由於貧困社區計畫是由多個政府單位及非政府組織共同執行，相信未來在社會事務內閣技術處負責下，將可強化各執行單位間的協調工作與提升執行成效。
劉德立強調，政府將秉持負責任、透明化及有效率原則，賡續執行各項台巴雙邊合作計畫並全力支持第一夫人辦公室推動嘉惠貧民的社會計畫。
第一夫人致詞稱，貧困社區計畫對巴國而言極為重要，其目的是為根除巴國貧窮問題，並由14個偏鄉社區推動，以協助改善其教育、醫療水準及提升當地婦女自主能力與兒童生活條件，在移轉簽約儀式後，將擴大計畫範圍至巴全國，使其成為巴國家計畫。另對於中華民國政府給予該計畫的支持申致謝忱。
致詞後由第一夫人羅蕾娜、總統府部長Alvaro Aleman及社會發展部主任秘書莫雷諾代表簽署移轉協議，繼由第一夫人辦公室就本項計畫的執行進展進行報告。1060204
(中央社)
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