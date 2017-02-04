朱立倫發放春節福袋慰勉清潔隊員

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新北市長朱立倫今天到板橋區清潔隊慰勉同仁，感謝他們在春節期間的辛勞，除逐一致贈春節福袋外，也帶來20箱桶柑慰勞。

朱立倫表示，新北市轄區廣闊，人口數又是全台最多，當民眾過年期間準備大掃除時，清潔隊員更是辛苦，不僅在除夕當天加班收運，更在大年初四就提前上工，讓民眾安心歡度一個乾淨的農曆新年。

環保局指出，今年春節為分散民眾大掃除垃圾排出量，特別將國家清潔週提前至1月8日開跑，自開始以來每日垃圾量平均為1629.74公噸，比平日增加1.2倍，除夕前一周更進入高峰期，每日垃圾量比平常日增加約2.5倍。

環保局表示，為了讓民眾能夠乾淨過好年，小年夜當天許多區隊更收運至晚上近11時才結束，除夕也是一早即開始加班收運，當日所收垃圾量高達約3500公噸，較平常日清除量增加將近2140公噸。

另外，朱立倫今天也前往三峽區清水祖師廟、土城區震安宮及五穀先帝廟參拜祈福，並發送福袋給現場民眾。他在參拜時祈求新北市民平安健康，市政建設順利圓滿，也祝福現場民眾在金雞年都能齊做功德、積善積福。1060204

(中央社)