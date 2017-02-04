竹幼環保志工彭爺爺 默默守護校園草木

新竹市立幼兒園環保志工彭振鋒，默默守護園內一草一木。（徐養齡攝）

新竹市立幼兒園畢業生家長彭振鋒，默默投入志工行列多年，園內一草一木都有他整理過的身影，不少家長受感動，組成志工團為孩子的環境打拚，月前結業典禮上，園方特別頒發感謝狀，向「彭爺爺」致上最高敬意。

市立幼兒園帶領無數竹市學童踏出學習成長的第一步，校內清幽且花團錦簇的景致，讓不少畢業校友留下深刻印象，彭振鋒無私奉獻讓完美環境得以維持，孩子們都知道這位和氣又熱心的「彭爺爺」。

彭振鋒家中4個孩子都畢業於市立幼兒園，淵源頗深，彭因此主動踏進校園，清理校園環境外，透過接枝及移栽方式，讓花草樹木更健康、美麗。

不少家長聽聞彭振鋒積極付出的故事而深受感動，紛紛組成環保志工團，加入打造「市幼綠的世界」行列，家長們發揮各自專長，媽媽們拿起煮麵網撈生態池落葉，外公用鐮刀鋤草，年輕父親負責剷除歪斜木瓜樹，孩子從旁學習，形成另類「戶外教學」。

「言教不如身教！」彭振鋒微笑說，孩子幼兒時學習力最強，透過觀察如海綿般吸收，他深信「動手做環保」的一舉一動，孩子們都能感受得到，成長過程中更願意主動付出。

園長彭欣怡表示，家長組成的志工團跟隨彭爺爺的腳步，輪流擔任環保志工，讓「大手牽小手，一起愛環境」的文化永續傳承，並從校內擴及到西門里，讓社區、校園緊密結合，與孩子共同關懷屬於你我的家園。

(中時)