2017台北燈節今晚開幕 柯P發簽名紅蛋
2017台北燈節在今晚舉辦開幕典禮，眾所矚目的「小奇雞家族」燈光秀完整展演內容將正式曝光，點燈儀式由台北市長柯文哲及世大運桌球國手江宏傑、主展演區設計師藝術家不二良等貴賓的啟動儀式下，正式點亮。長達3分鐘的演出，聲光效果十足，每個裝置以不同顏色不同造型，搭配高科技鑲嵌LED動態燈光技術，讓西門街頭都融入在燈光藝術之下，成為大型遊樂園，預計吸引民眾爭相目睹。
今年台北燈節以多媒體影音結合整個主展演區的演出，在燈節期間亮燈後每半小時，展演一次3分鐘燈光秀，音響設計也比照戶外大型演唱會規格，隨著每一位小奇雞家族成員的位置，設計不同的音場，每次展演就有來自各別的多聲道設計；主題音樂更是由天王天后演唱會御用的樂手老師，所創作的原創搖滾音樂「Dream & Miracle 舞動奇雞」。
開幕典禮將由紙風車劇團帶來熱鬧「西城故事開場舞」展開，首次在台演出的日本電音團體WORLD ORDER世界秩序，將會出其不意地從人群中登場，給民眾驚喜；典禮壓軸演出則是邀請到了台灣特技團，展現專業特技表演，以旺盛的創作活力，賦予老傳統新想像，呈現出西門的新舊融合。
柯文哲今天也在臉書預告已經簽了250顆紅蛋，手好痠！他晚上將到現場點燈，和大家一同觀賞小奇雞家族燈光秀，邀請想要簽名紅蛋的民眾今晚6時到成都路、漢中街口，期待野生柯P出沒發蛋！
今天一早9時30分，台北市工務局公園處安排廠商佈置交通設施後施工，拆除阻礙主燈「小奇雞」視線的兩盞路燈。此外，今天起至2月12日，部分公車路線將配合調整行駛動線，提醒民眾留意相關訊息。
(中時)
關鍵字：台北燈節
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