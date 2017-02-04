H7N9傳染力強 赴陸蛋要熟別碰鳥
疾管署今公布今年首例境外移入的H7N9禽流感病例，醫師表示，H7N9死亡率雖不及H5N1，但傳染力更強，呼籲民眾若到中國大陸旅遊、工作，少去傳統市場接觸禽鳥，雞蛋一定要煮熟。
台大醫院兒童感染科主任黃立民今天受訪時表示，H7N9死亡率約30至40%，雖然沒有比H5N1死亡率來得高，但傳染力很強，一旦感染常會發生3到6個突變，容易在人的細胞裡繁殖，但所幸目前還跨不出人傳人那一步，「一旦跨過就會很恐怖」。
黃立民指出，流感病毒通常都有8條基因，彼此間可以互相交換突變，「就像每人手中都有8張撲克牌，一旦碰到一起就可能換牌」，因此若是有患者同時感染H7N9及其他的流感，突變的機會就會大大增加。
根據疾管署統計，H7N9從2013年在中國大陸出現以來，疫情原本已經漸漸降溫，截至2015年僅剩56例，不料去年12月起，H7N9疫情卻又快速攀升，至今已累積高達261例，創歷年新高。
黃立民說，中國大陸的流行有點隨機、不規則，明明前年已經控制住，去年卻又跑出來，究竟是中國大陸沒管理好，還是病毒又變得更強了，不得而知。
長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成說，有別其他禽流感，多會造成家禽重病、死亡，但感染H7N9的家禽卻沒有任何徵兆，一旦感染到人類身上，就容易引發肺炎、呼吸衰竭，甚至可能得出動葉克膜急救。
面臨H7N9，目前最需要注意可能感染的個案，黃立民說，若是患者就醫第一時間沒有診斷出來，說不定在醫院又會傳給1至2個人。
黃玉成指出，中國大陸正處於H7N9流行季，提醒前去工作、旅遊的民眾，少去傳統市場避免接觸禽鳥類，雞蛋切勿生吃，至少要加熱到60度以上，才能避免吃下病毒。1060204
(中央社)
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