秀水之美藝術聯展 作者展現故鄉情

彰化縣秀水鄉公所即日起到19日在彰化縣立美術館，舉辦「秀水之美邀請聯展」，16名藝術家共48件作品展現故鄉之情及特色。

推廣觀光發展，呈現藝術內涵及文化資產保存成果，秀水鄉公所舉辦「秀水之美邀請聯展」，即日起到19日在縣立美術館展出，16名秀水鄉籍或有淵源的藝術家，展出48件作品，包含水墨、彩墨、油畫、西畫、膠彩、書法、粉彩、版畫、電腦數位、陶藝等媒材創作。

聯展今天開幕，秀水鄉陝西國小學生帶來精彩音樂演出。彰化縣長魏明谷致詞說，作品展現秀水之美，同時推廣秀水在地特色，如藝園古厝、林蔭大道、石笱排水，縣府推廣藝文活動不遺餘力，希望將藝術結合生活，陶冶縣民心靈、提升藝術氣息。

秀水鄉長梁禎祥表示，感謝相關單位協助，才能順利舉辦此次聯展，秀水鄉有許多美麗之處仍需推廣，聯展作品多與秀水特色相關，盼透過作品描繪秀水的人、事、物，展現秀水之美，歡迎民眾到秀水遊玩。

在台中開設婦產科診所的趙宗冠是聯展發起人，雖離鄉打拚，心仍繫著家鄉，此次與妻子、女兒透過作品展現故鄉之情；前縣長翁金珠從政仍不忘對藝術的熱愛，以鋼筆及粉彩繪畫，作品簡單優雅；現場也展出秀水鄉「畫我家鄉」繪畫比賽12件得獎畫作。1060204

(中央社)