遭鐵捲門鎖喉 花蓮29歲男子傷重不治
花蓮吉安鄉明義二街中午傳出一起鐵捲門壓死人命案，據報案鄰居透露，返家驚見周姓鄰居仰躺在鐵捲門下，鐵捲門就正好壓在周男喉嚨上，一動也不動，嚇得鄰居趕緊報案，周男送往慈濟醫院急救後仍傷重不治，家屬痛哭：出門前人還好好的，怎麼會發生這種事。
報案許姓鄰居表示，夫妻倆中午1時許正要出門買午餐，但因忘了帶手機又再折返回家，才看到鄰居門前的鐵捲門下出現76年次的周姓男子的身影，而平時周男家中的寵物犬相當兇狠，事發前後卻不見狗吠，也並未聽到任何求救聲響。
周男與家中父母同住，父母在慶豐經營早餐店，平時約中午1點半左右返家，得知兒子遭家中鐵捲門壓住，驚訝不已。周姓父母表示，平時僅有兩人開車出門才會開啟鐵門，想不透兒子怎麼會被壓在鐵門下，領有身心障礙手冊的兒子，日前還在醫院療養中心接受治療，趁著春節回家團圓，怎知兒子才回來沒幾天就發生這種事，兩夫妻至今難以接受這噩耗。
太昌所長詹孝元表示，中午1時9分接獲報案前往現場，鐵捲門已收回，到場後家中並無其他家屬，只見周男頭朝外，面朝上仰躺，頭部及手掌明顯無血色，由於身上並無其他外傷，僅是頸部壓傷，至於是意外還是自殺，還須待警方深入調查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。