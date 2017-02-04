遭鐵捲門鎖喉 花蓮29歲男子傷重不治

周男遭鐵捲門緊壓喉嚨，搶救後仍傷重不治。（吉安警分局提供）

周姓父母表示，平時僅開車出門才會開啟鐵門，想不透兒子怎麼會被壓在鐵門。（吉安警分局提供）

花蓮吉安鄉明義二街中午傳出一起鐵捲門壓死人命案，據報案鄰居透露，返家驚見周姓鄰居仰躺在鐵捲門下，鐵捲門就正好壓在周男喉嚨上，一動也不動，嚇得鄰居趕緊報案，周男送往慈濟醫院急救後仍傷重不治，家屬痛哭：出門前人還好好的，怎麼會發生這種事。

報案許姓鄰居表示，夫妻倆中午1時許正要出門買午餐，但因忘了帶手機又再折返回家，才看到鄰居門前的鐵捲門下出現76年次的周姓男子的身影，而平時周男家中的寵物犬相當兇狠，事發前後卻不見狗吠，也並未聽到任何求救聲響。

周男與家中父母同住，父母在慶豐經營早餐店，平時約中午1點半左右返家，得知兒子遭家中鐵捲門壓住，驚訝不已。周姓父母表示，平時僅有兩人開車出門才會開啟鐵門，想不透兒子怎麼會被壓在鐵門下，領有身心障礙手冊的兒子，日前還在醫院療養中心接受治療，趁著春節回家團圓，怎知兒子才回來沒幾天就發生這種事，兩夫妻至今難以接受這噩耗。

太昌所長詹孝元表示，中午1時9分接獲報案前往現場，鐵捲門已收回，到場後家中並無其他家屬，只見周男頭朝外，面朝上仰躺，頭部及手掌明顯無血色，由於身上並無其他外傷，僅是頸部壓傷，至於是意外還是自殺，還須待警方深入調查。

(中時)