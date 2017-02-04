叫賣哥葉昇峻 今天竟在台北車站賣這個

為推廣國產優質米穀雜糧，農委會今（4）日邀請「2016全國農村米穀雜糧烘焙競賽」的得獎店家，於新光三越台北站前廣場擺攤販售特色米穀烘焙產品，提供免費試吃及消費送好禮，還安排寶島叫賣哥葉昇峻、模仿藝人馬力歐等人現場叫賣，吸引民眾駐足。

「什麼叫做叫賣，就是你來叫我來賣」，一開口就押韻連連，國台語穿插的流利口才，葉昇峻一現身，就逗得現場長輩呵呵大笑，農委會為了推廣米榖雜糧，特地找葉昇峻來替農產品宣傳叫賣，同時也邀請馬力歐模仿葉昇峻，來個真假叫賣哥大PK，炒熱現場氣氛。

活動現場共9家烘焙店家展售，包含無麩質手工米餅乾、洛神輕乳酪米蛋糕、國產紅黎製成的米鳳梨酥、具香辣口感的菜圃香辣棒等，具特殊米香及豐富口感，對麩質過敏的人也能食用，易吸收、好消化、熱量低。

此外，現場消費憑購買發票或收據，不限金額，就能至服務台兌換摸彩卷，米穀雜糧烘焙精品禮盒，限量百份送完為止。農委會指出，期望消費者前往品嚐及選購，用行動支持國產米榖雜糧創新、多元的好滋味。

(中時)