維冠大樓倒塌痛失兩子 夫妻人工受孕產一千金
「我要把你們生回來」在去年維冠金龍大樓地震倒塌中痛失兩子的吳明珂與董慧娥夫婦，地震過後誓言把兩子生回，他們以人工方式受孕，2日在地震周年前夕，在東區婦兒安婦幼中心順利產下一名女嬰，中華民國紅十字會總會長王清峰4日至贈慰問金，恭喜他們喜獲千金。
吳明珂與董慧娥夫妻與6歲兒子吳宥陞，3歲兒子吳宥諄同住在維冠金龍大樓五樓，去年2月6日凌晨大地震發生時，吳明珂因為還在外工作，逃過一劫，妻子與兩個兒子都受難，董慧娥幸運逃脫獲救，兩個兒子不幸罹難葬生石窟。
「宥陞、宥諄，下輩子再來當爸媽的好寶貝喔」這是台南地震追思會手冊中，吳明珂與董慧娥留給兩個兒子的話，他們災後誓言「要將兒子生回來」，兩人立刻進行人工受孕，2日在震災周年前夕，順利產下一女。
這是維冠受災戶中，繼去年底連晃汶、陳淑怡夫婦，以人工受孕產下1女後，再度有受災戶人工受孕順利產女。
吳明珂在地震後雖接獲許多好友致電慰問，至今仍希望低調過生活。董慧娥則稱生產前曾夢見兩個兒子牽著一個小朋友來找自己，夢境中只有兩個兒子面目清晰，另一個想來就是線在這個女兒，她很高興女兒的出世，未來是否再生，她則說「再看看」。
吳明珂希望老婆養好身體，未來有機會再把兒子生回來，繼續父子緣分。
王清峰4日送上紅包與祝福，期望社會繼續為維冠金龍大樓受災戶加油打氣，希望女嬰的報到，為兩夫妻帶來希望與喜樂。
(中時)
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