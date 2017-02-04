沒錢難辦事 美陸戰航空軍面臨停飛

AV-8B有短距起飛的特性，因此美國陸戰隊最重要的戰機，最近卻失事率大增，與訓練不足有關。(圖/vehicleswallpapers)

受困於預算不足，美國陸戰飛行隊的飛行技術正在衰退，陸戰飛行隊副司令警告說，假如美國國會不能及時補注預算，那麼陸戰飛行隊恐怕在今年夏天會被迫停止出勤，這將是美國陸戰隊罕見的危機。

美國陸戰隊時報(Marinecorps Times)報導，陸戰飛行隊副司令長強．戴維斯將軍(Jon Davis)說：「美國陸戰飛行隊的預算將在今年夏季前耗盡，如果沒有得到更多錢，我會下令在7月或8月份，停止陸戰飛行隊的全部任務。」戴維斯希望國會在9月份的財政內度前，編列更多的預算給陸戰飛行隊。

戴維斯說，目前陸戰飛行隊的飛行時數普遍不夠，這是因為從2012年以來，預算一直都相當拮据，他強調目前的近程目標是增加現在8%的預算以提升飛行員的訓練時間，否則他不得不暫停某些飛行中隊的任務，若持續惡化就會全面停飛。最後他向國會議員溫情喊話：「我對美國很有信心，不會有人希望陸戰飛行隊停擺的。」

美國陸戰飛行隊是除空軍、海軍以外，第3個龐大的戰機飛行隊，他們主要操作的戰機是垂直/短距起降戰機，比如AV-8B「海獵鷹2式」(Harrier 2)，以及正在換裝的F-35B，此外他們使用F/A-18大黃蜂戰機(Hornet)。

戴維斯說，陸戰飛行隊的危機不在機體安全性，現有的機隊的妥善率都不錯，出問題的是訓練時間不足，2016年底已經有多次飛行事故發生，但是事後的調查顯示，並不是機體故障，主要是人為操作錯誤，這顯示飛行員們的應變能力不足。

戴維斯以2016年9月份發生在琉球外海的AV-8B事故為例，這架戰機因為進入「失速螺旋」結果無法擺脫，最後飛行員只能棄機跳傘。

他說：「我對海獵鷹戰機非常熟悉，可以說是從年輕駕到大。所以這起事故令我疑惑不已，我從來不覺得這型戰機有那麼容易落入失速螺旋還無法擺脫，我駕駛海獵鷹超過3300小時，從來沒摔過任何一架海獵鷹。」

講完飛行員訓練不足，戴維斯話鋒一轉，再談陸戰飛行隊也缺乏備用零件，許多戰機因為缺零件只能在地面當擺設，或是成為其他戰機的殺肉零件，目前捉襟見肘的情況很嚴重，他希望快點補足備件問題。做為美國海外戰力最前線的陸戰飛行隊，在過去還從來沒有遇到訓練不足、零件不足的窘境。

(中時電子報)