府城古禮迎春 賴清德三鞭春牛盼掃地震陰霾

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台南市長賴清德鞭春牛，象徵新的一年來到，祈求風調雨順。（程炳璋攝）

台南市長賴清德跟著春牛繞行街道，從東區一路走到中西區。（程炳璋攝）

台南市自清朝起，每年立春前一天在大東門外春牛埔舉辦官辦「迎春禮」活動，完整儀式自日據時期中斷，台南市文化局力圖恢復古禮，找來民間的正統鹿耳門聖母廟合作，4日令消失已百餘年的春牛再度繞行市區，陣頭從東門城一路繞行葉石濤紀念館，台南市長賴清德全城隨行，民眾沿街爭睹拍照。

台南市在清乾隆時期每年立春由官方舉辦迎春牛儀式，在當時農業社會，提醒著春季到來，同時藉儀式祈求來年風調雨順，官辦儀式直到日據時期為之中斷。

台南市政府在光復後一度恢復舉辦，惟儀式簡化僅剩「拜春牛」，不再有春牛繞街祈福與鞭春牛活動，1999年連儀式也取消，完全中斷。

官方停辦的迎春牛習俗，幸好在民間獲得保存，正統鹿耳門聖母廟自35年前起舉辦小規模鞭春牛儀式，春牛繞行安南區土城附近街道，回到廟內連鞭12鞭，隨後信徒「搶春牛」象徵搶得吉祥，越辦越熱鬧，又加進煙火、蜂炮秀，每年吸引超過10萬人潮觀禮。

台南市文化局力圖恢復這項無形文化資產，找來正統鹿耳門聖母廟合辦，4日將春牛從安南區土城請到東區的東門城，相隔122年，完整重現春牛繞行市區祈福、鞭打的儀式。

賴清德在東區東門城圓環祭拜春牛，全程跟著春牛陣頭，一路走到中西區葉石濤紀念館，簡單祭拜後，走上台持鞭鞭打春牛三下，宣告新的一年正式開始。隨後現場發放200份香火福袋。

賴清德表示，迎春牛在早期是舊台南縣農民重視的農業活動，舉辦的地點卻在舊台南市，如今剛好縣市合併，去年台南遭遇大地震災難，今年舉辦迎春禮，正好帶來祝福，是非常適合的時機。

春牛在繞行府城市區後將回到正統鹿耳門聖母廟，元宵節當天要在廟埕前鞭打剩下的9鞭，並舉辦煙火、蜂炮秀，屆時預料將湧入10萬以上的人潮。

(中時)