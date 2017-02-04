WTA台灣賽》詹家姊妹逆轉勝 明爭冠拚衛冕

詹皓晴振臂慶祝拿下分數。(李弘斌攝)

詹家姊妹擊敗中國大陸鄭賽賽／劉暢順利挺進決賽。(李弘斌攝)

WTA台灣賽唯一地主希望詹詠然／詹皓晴，4日雙打4強上演「海峽大戰」，雙詹迎戰中國大陸組合鄭賽賽／劉暢，詹家姊妹自落後1盤的劣勢打出精彩逆轉勝，鏖戰3盤，6比7(4)、6比2、10比5驚險逆轉拿下決賽門票，5日將爭冠一拚連霸。

開季連敗後迎來3連勝，去年台灣賽雙打封后的詹家姊妹，如今有機會挑戰衛冕后冠，不過此役贏得驚險，首盤一度取得3比0卻讓出，所幸次盤找回節奏，3度破發鄭賽賽／劉暢，6比2將戰局逼入超級搶十。

詹詠然表示，鄭賽賽／劉暢經驗遠比8強賽康維妮奇（蒙特內格羅）／琳內（波蘭）豐富，「她們0比3落後後開始敢拚球，很多正面直線、抽球。不過讓出首盤後，我們也立刻溝通策略，知道對方的打法後盡量牽制前排，掌握網前攻擊。」

詹家姊妹擊敗中國大陸鄭賽賽／劉暢搶下決賽門票高興擁抱。(李弘斌攝)

拿下決賽門票，詹詠然振臂歡呼。(李弘斌攝)

決勝盤詹詠然此役第2度雙發失誤，一度陷入0比2，但詹家姊妹把握關鍵，詹皓晴底線抽球、網前都有精彩表現，一口氣連下6分逆轉戰局，9比5後第2個賽末點讓對方回擊出界笑納勝利。

談起此役兩度出現雙誤，詹詠然坦言，「主要是對方節奏快，我自己也急著發完球後準備接球，腰稍微彎下來，明日一發進球率的確需要再提高。」詹皓晴不忘貼心替姊姊緩頰，打趣說，「人難免失誤，我也會犯錯。」

詹家姊妹冠軍戰對手將是中日聯軍日比野菜緒／張愷琳與捷克組合荷迪絲卡／席尼亞可娃勝方，雙詹對日比野菜緒較為陌生，詹詠然說，「不管對手是誰，我們都會傾盡全力拚出最好比賽，希望把冠軍留下。」

(中時電子報)

贏球後詹皓晴將球送給場邊球迷。(李弘斌攝)