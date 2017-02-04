民進黨內閣改組 新潮流系暗潮湧動

宜蘭縣長林聰賢（左）取代曹啟鴻（右）接任農委會主委，圖為曹啟鴻任內前往宜蘭縣視察農業。（圖/本報資料照片）

行政院在昨天（3 日）宣布內閣人事調整，農委會主委由林聰賢接任、衛福部長由陳時中接任、勞動部長由林美珠接任、科技部長由陳良基接任。外傳，民進黨的改組布局與新潮流系近期積極動作有關。

林聰賢入閣的傳聞在之前就不曾中斷過，從交通部長、衛生署長、勞動部長到農委會主委都有人說過，最後終於被確認為農委會主委，據說是為了借重他的農業背景。觀察他消息不斷的狀況，可以知道新潮流系很早就在布局，意圖在中央與地方「一把抓」。

外傳衛福部長由前副衛生署長陳時中接任，可能是為因應新潮流動向的派系平衡考量；而勞動部長由蔡英文的表姊林美珠接任，也可臆測為蔡英文有意要親手主導勞工政策。

觀察地方布局面，新潮流大將陳菊已公開力挺劉世芳參選高雄市長；另一方面，新潮流也推出吳秉叡角逐新北市長。一系列動向，在在說明新潮流系正在暗潮湧動！

(中時電子報)