陸團遊覽車撞涵洞 旅行社：如期返陸

陸客團遊覽車今天撞台鐵涵洞造成車上22人輕重傷，承攬旅行社說，除陸籍女領隊洪璐住院外，其餘都已出院，洪璐也已向大陸家人報平安，全團後續行程將照走，6日如期回去。

高雄市世和旅行社說，這批來自大陸浙江寧波的25名陸客有老有少，由陸籍領隊洪璐帶團，2月1日由桃園入境後一路從台北、台中、南投旅遊，昨晚抵達高雄，預計2月6日從桃園搭機返回大陸。

世和旅行社又說，包括洪璐等全團陸客都有依政府規定為他們投保旅遊契約責任險，他們在台醫藥費都有保險處理；上午事故發生後公司即派員赴各醫院慰問陸客，截至下午除洪璐住進高醫大附院外，其餘都已出院返回高雄一家飯店休息。

世和旅行社指出，洪璐已打電話回大陸向家人報平安，公司也派員到到醫院照顧她，她尚未提出安排大陸家人來台探視要求；除洪璐以外，全團後續這幾天行程將照走，並另調派遊覽車及司機服務陸客，並會如期返回大陸，今天被迫取消的高雄行程，將會再和團員討論補償事宜。1060204

(中央社)