洪秀柱：吳敦義黨政經歷 參選者無出其右

中國國民黨主席洪秀柱今天出席活動，巧遇表態參選的前副總統吳敦義夫人蔡令怡。洪秀柱說，吳敦義一路受黨國栽培，在有意參選黨主席人選中，黨政資歷無出其右者，非常優秀。

洪秀柱上午出席台北市台山縣同鄉會新春團拜暨會員大會以及重慶同鄉會員大會暨春節團拜。同場地中，還有趙氏宗親文教基金會春節團拜活動，洪秀柱也順道進去拜年，恰巧遇到吳敦義夫人蔡令怡。

洪秀柱致詞時說，國民黨馬上要面臨黨主席選舉，外界擔心那麼多人出來選，是不是還在搞鬥爭？這樣黨怎麼會好？她要大家放心，競爭時代來臨，但競爭絕對不等於鬥爭，何況國民黨面臨如此困境，還有這麼多受黨國栽培的人才願意出來承擔重任，這不是一個喜事嗎？

洪秀柱說，尤其是吳敦義一路受黨國栽培，黨政資歷在所有人當中無出其右者，非常非常優秀；另外，不管表態參選黨主席的郝龍斌、詹啟賢與韓國瑜，都各有不同優點，應把心中對黨的想法、論述，在黨員面前很誠摯地提出，讓黨員做恰當的選擇。

她說，無論最後誰出線，都要一律支持他，君子之爭是這次選舉過程中必須做到的，她身為黨主席，再次強調選務絕對公開、公平、公正、透明，要掃除以往國民黨給人一些不好的印象，在初選中經常發生的問題，也要竭盡所能予以去除，讓大家對國民黨有新的看法。

洪秀柱說，待領表正式宣布參選後，她身為黨主席也必須請假以示公平，讓大家在其他幹部作業下，進行君子之爭，絕對不會口出惡言、互相鬥爭。1060204

(中央社)