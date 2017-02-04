迎花博慶元宵 豐原葫蘆墩公園5日點燈

迎接2018台中世界花博，由台中市新聞局主辦的「2017豐慶燈景賀新年-花都山城亮藝點」活動，將於5日晚間在豐原葫蘆墩公園點燈，帶給市民不同以往的元宵賞燈體驗。

新聞局表示，中台灣元宵燈會5日晚間將於台中公園與港區藝術中心登場，而山城豐原也不缺席，在不影響花博會場施工下，於花博3大展區之一的豐原葫蘆墩公園，展出3位國際級設計大師所設計的「台灣寶島日日春」、「鏡花水月」花燈道與「安雞樂業」燈屋等大型互動燈藝裝置。

活動除燈藝裝置外，還將有以台中花博4寶：台灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚所精心規劃的咖啡杯、小火車遊樂設施，以及招好運的祈願區。

此外，週末期間更推出元宵燈籠彩繪、葫蘆吊飾彩繪、原民祈福手鍊編織、金雞報喜賀卡版印手作體驗，活動內容豐富多元。1060204

(中央社)